ذكرى البيعة / مدير السعودية اليوم الخطوط السعودية : ما تحقق في أربعة أعوام أصدق شاهد على السياسات الناجحة والمواقف الثابتة



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

رفع مدير عام الخطوط الجوية العربية

وقال الجاسر: "تحل الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وتوليه مقاليد الحكم والوطن يسير بخطى راسخة وحثيثة نحو المزيد من التقدم والازدهار، وهي مناسبة وطنية غالية تتجلى فيها معاني الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن خلف القيادة الرشيدة، مجددين العهد والولاء ، والعزم على بذل كل الجهود لخدمة الوطن وفق الرؤية الحكيمة"

وأضاف : "السنوات الأربع الماضية من العهد الزاهر والميمون لخادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ أسست لمرحلة إصلاحيةٍ وتنمويةٍ تمثلت في برنامج التحول الوطني 2020، والرؤية الطموحة 2030 ، وما تضمنته من ركائز أساسية وأساليب حديثة في التخطيط والإدارة ومبادرات ملهمة لتعزيز ركائز ومتانة الاقتصاد الوطني، وما تحقق حتى الآن من مشاريع استراتيجية وبرامج تنموية يؤكد أن المملكة تسير بخطى راسخة نحو تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل أكثر ازدهارا للوطن وأبنائه، وتفخر الخطوط السعودية وهي الناقل الوطني للمملكة بمواكبة منجزات الوطن في العام الرابع للعهد الزاهر بتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات والأرقام غير المسبوقة في مجال أعداد الضيوف والرحلات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستثمار الأمثل لأسطول المؤسسة وإمكاناتها حيث تم ضخ ملايين المقاعد الإضافية لشبكة الرحلات الداخلية وتدشين وجهات دولية جديدة والتوسع في التشغيل الدولي وحركة العبور، وفي تحديث وتنمية الأسطول وبرامج تطوير الخدمات والمنتجات، وقد انعكست هذه المنجزات على سمعة المؤسسة فحصلت على العديد من الجوائز العالمية"

وأوضح المهندس صالح الجاسر أن الخطوط السعودية ومن خلال مجموعة شركاتها تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتزويدهم بالمهارات والممارسات الحديثة وتمكينهم لخدمة وطنهم وبناء مستقبله، وعبر توفير خدمات نقل جوي شاملة ومتكاملة تسهم في تطوير وتوطين صناعة النقل الجوي وتنمية المحتوى المحلي، منوها بكفاءة وجدارة أبناء الوطن في أداء مهامهم بكل احترافية وتفانٍ وإخلاص، وتجلى ذلك بوضوح في تنفيذ مشروع استراتيجي للخطوط السعودية يتمثل في تحديث شامل لأسطول من طائرات (A320) من الداخل وتزويدها بأحدث تقنية الإتصالات الفضائية ، حيث يتم إنجاز هذا المشروع بالكامل داخل المملكة وبأيدٍ وطنية وهو ما يسهم في توطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي وهما من الركائز الأساسية لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، مؤكدا أن المؤسسة تواكب البرامج التنموية والخطط الاستراتيجية للدولة بالمزيد من تطوير الأداء والخدمات والمنتجات والتوسع في التشغيل .

ونوه مدير عام الخطوط السعودية بنتائج السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة على المستوى الخارجي والتي عززت مكانة المملكة وقوة تأثيرها في محيطها العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي وتجلى ذلك بوضوح خلال زيارات سمو ولي العهد الأخيرة ومشاركته وحضوره المؤثر في قمة العشرين في الأرجنتين مع زعماء الدول الكبرى على مستوى العالم

وأكد المهندس الجاسر أن ما تحقق خلال أربعة أعوام في العهد الزاهر هو أصدق شاهد على ما تنتهجه القيادة الحكيمة من سياسات ناجحة وبناءة ومواقف ثابته وجلية، وقوة في التغلب على التحديات، وحزم في مواجهة الإرهاب والفساد، وعزم على المضي قدما في بناء اقتصاد وطني قوي على قواعد متينة راسخة الثبات، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بعونه وتوفيقه لقيادة مسيرة التطور والنماء لهذا الوطن المعطاء.

// انتهى //

14:49ت م

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الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر باسمه وجميع منسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة المباركة، منوها بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي يتجلى فيها حب المواطن وولائه لقيادته واعتزازه بوطنه وفخره بمكانته، ويستحضر ما تحقق في هذا العهد الزاهر من منجزات تاريخية نحو مستقبل مزدهر ومستدام .وقال الجاسر: "تحل الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ وتوليه مقاليد الحكم والوطن يسير بخطى راسخة وحثيثة نحو المزيد من التقدم والازدهار، وهي مناسبة وطنية غالية تتجلى فيها معاني الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن خلف القيادة الرشيدة، مجددين العهد والولاء ، والعزم على بذل كل الجهود لخدمة الوطن وفق الرؤية الحكيمة"وأضاف : "السنوات الأربع الماضية من العهد الزاهر والميمون لخادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ أسست لمرحلة إصلاحيةٍ وتنمويةٍ تمثلت في برنامج التحول الوطني 2020، والرؤية الطموحة 2030 ، وما تضمنته من ركائز أساسية وأساليب حديثة في التخطيط والإدارة ومبادرات ملهمة لتعزيز ركائز ومتانة الاقتصاد الوطني، وما تحقق حتى الآن من مشاريع استراتيجية وبرامج تنموية يؤكد أن المملكة تسير بخطى راسخة نحو تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل أكثر ازدهارا للوطن وأبنائه، وتفخر الخطوط السعودية وهي الناقل الوطني للمملكة بمواكبة منجزات الوطن في العام الرابع للعهد الزاهر بتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات والأرقام غير المسبوقة في مجال أعداد الضيوف والرحلات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستثمار الأمثل لأسطول المؤسسة وإمكاناتها حيث تم ضخ ملايين المقاعد الإضافية لشبكة الرحلات الداخلية وتدشين وجهات دولية جديدة والتوسع في التشغيل الدولي وحركة العبور، وفي تحديث وتنمية الأسطول وبرامج تطوير الخدمات والمنتجات، وقد انعكست هذه المنجزات على سمعة المؤسسة فحصلت على العديد من الجوائز العالمية"وأوضح المهندس صالح الجاسر أن الخطوط السعودية ومن خلال مجموعة شركاتها تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتزويدهم بالمهارات والممارسات الحديثة وتمكينهم لخدمة وطنهم وبناء مستقبله، وعبر توفير خدمات نقل جوي شاملة ومتكاملة تسهم في تطوير وتوطين صناعة النقل الجوي وتنمية المحتوى المحلي، منوها بكفاءة وجدارة أبناء الوطن في أداء مهامهم بكل احترافية وتفانٍ وإخلاص، وتجلى ذلك بوضوح في تنفيذ مشروع استراتيجي للخطوط السعودية يتمثل في تحديث شامل لأسطول من طائرات (A320) من الداخل وتزويدها بأحدث تقنية الإتصالات الفضائية ، حيث يتم إنجاز هذا المشروع بالكامل داخل المملكة وبأيدٍ وطنية وهو ما يسهم في توطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي وهما من الركائز الأساسية لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، مؤكدا أن المؤسسة تواكب البرامج التنموية والخطط الاستراتيجية للدولة بالمزيد من تطوير الأداء والخدمات والمنتجات والتوسع في التشغيل .ونوه مدير عام الخطوط السعودية بنتائج السياسات الحكيمة للقيادة الرشيدة على المستوى الخارجي والتي عززت مكانة المملكة وقوة تأثيرها في محيطها العربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي وتجلى ذلك بوضوح خلال زيارات سمو ولي العهد الأخيرة ومشاركته وحضوره المؤثر في قمة العشرين في الأرجنتين مع زعماء الدول الكبرى على مستوى العالموأكد المهندس الجاسر أن ما تحقق خلال أربعة أعوام في العهد الزاهر هو أصدق شاهد على ما تنتهجه القيادة الحكيمة من سياسات ناجحة وبناءة ومواقف ثابته وجلية، وقوة في التغلب على التحديات، وحزم في مواجهة الإرهاب والفساد، وعزم على المضي قدما في بناء اقتصاد وطني قوي على قواعد متينة راسخة الثبات، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بعونه وتوفيقه لقيادة مسيرة التطور والنماء لهذا الوطن المعطاء.// انتهى //14:49ت م0162

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