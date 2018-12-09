ذكرى البيعة / الدكتور السبتي: نعيش عهداً ميموناً نهجه البناء والتطوير التنموي والاقتصادي



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

رفع معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه: إن أبناء الوطن وبناته صغارًا وكبارًا ينتهزون هذه المناسبة الغالية لتجديد البيعة والعهد لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على المحبة والولاء، وعلى السمع والطاعة ومواصلة مسيرة البناء، والمشاركة الفاعلة في التحولات الاقتصادية والمجتمعية التي تنعم بها بلادنا بفضل الله وتوفيقه.

وأضاف: أن وطننا يشهد بحمد الله منجزات عديدة في كثير من المجالات والأصعدة، وهي تدعو للتفاؤل والاحتفاء والفخر؛ وذكرى البيعة تجعلنا نتوقف طويلا أمام المنجزات ذات الأثر الكبير والعمق الممتد؛ حيث اللحمة والمحبة والتماسك بين القيادة والشعب، وحيث الأمن الوارف والمكانة الدولية والاستقرار السياسي.

وبين الدكتور السبتي أن هذا العهد الميمون قد تواصل فيه نهج البناء والتطوير التنموي والاقتصادي الذي شهدته المملكة منذ تأسيسها، كما تجدد فيه بتوفيق الله الحراك التطويري لمؤسسات الوطن ومسارات التنمية وتطوير الاقتصاد وذلك بالاعتماد بعد الله على القوة البشرية لأبناء الوطن وبناته وعلى استثمار كافة الموارد الوطنية والعمل وفق مسارات وبرامج واضحة ومشرقة وطموحة لتحقيق رؤية 2030 التي تقود المملكة إلى مرحلة عصرية جديدة تحاكي المستقبل القادم.

واختتم معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كلمته, سائلا المولى تبارك وتعالى أن يؤيد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بنصره وتوفيقه وأن يديم على المملكة أمنها وازدهارها إنه سميع الدعاء.

// انتهى //

14:37ت م

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الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين.وقال معاليه: إن أبناء الوطن وبناته صغارًا وكبارًا ينتهزون هذه المناسبة الغالية لتجديد البيعة والعهد لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على المحبة والولاء، وعلى السمع والطاعة ومواصلة مسيرة البناء، والمشاركة الفاعلة في التحولات الاقتصادية والمجتمعية التي تنعم بها بلادنا بفضل الله وتوفيقه.وأضاف: أن وطننا يشهد بحمد الله منجزات عديدة في كثير من المجالات والأصعدة، وهي تدعو للتفاؤل والاحتفاء والفخر؛ وذكرى البيعة تجعلنا نتوقف طويلا أمام المنجزات ذات الأثر الكبير والعمق الممتد؛ حيث اللحمة والمحبة والتماسك بين القيادة والشعب، وحيث الأمن الوارف والمكانة الدولية والاستقرار السياسي.وبين الدكتور السبتي أن هذا العهد الميمون قد تواصل فيه نهج البناء والتطوير التنموي والاقتصادي الذي شهدته المملكة منذ تأسيسها، كما تجدد فيه بتوفيق الله الحراك التطويري لمؤسسات الوطن ومسارات التنمية وتطوير الاقتصاد وذلك بالاعتماد بعد الله على القوة البشرية لأبناء الوطن وبناته وعلى استثمار كافة الموارد الوطنية والعمل وفق مسارات وبرامج واضحة ومشرقة وطموحة لتحقيق رؤية 2030 التي تقود المملكة إلى مرحلة عصرية جديدة تحاكي المستقبل القادم.واختتم معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كلمته, سائلا المولى تبارك وتعالى أن يؤيد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بنصره وتوفيقه وأن يديم على المملكة أمنها وازدهارها إنه سميع الدعاء.// انتهى //14:37ت م0160

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