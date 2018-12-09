ذكرى البيعة / نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد : ذكرى البيعة تجسد معاني اللحمة والترابط بين القيادة والشعب



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

رفع معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم.

وقال الدكتور توفيق السديري بهذه المناسبة: تأتي الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ورعاه ــ التي جسدت كل معاني اللحمة والترابط والتكاتف بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي وقد تحقق ما وعد به قائد مسيرتنا - رعاه الله - من تعزيز لمكانة المملكة العربية

وأضاف السديري: إن ما نشاهده من تطور مستمر تواصلت معه مسيرة الإنجازات والإصلاح والبناء في المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية في بلادنا المباركة مدعاة للفخر، وكان آخر تلك التطورات إطلاق القمرين "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب" إلى الفضاء بنجاح ، بعد تطويرهما محلياً في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأيدي أبناء المملكة العربية السعودية الذين وجدوا دعماً وتحفيزاً وتشجيعاً لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ.

وأكد أن ما شهدناه في المحافل الدولية من مواقف سياسية مشرفة وثابته لمملكتنا الغالية من خلال تبنيها ودعمها لقضايا الأمتين العربية والإسلامية وعلى رأسها قضية العرب والمسلمين الأولى "قضية فلسطين"، بالإضافة للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للحرب على الإرهاب ومحاربة التنظيمات والأحزاب المتطرفة، يأتي ذلك تأكيداً لسعي المملكة الدائم لبيان حقيقة سماحة الدين الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتعايش والمساهمة في استقرار العالم عبر "مركز الملك سلمان للسلام العالمي".

وفي ختام تصريحه ، سأل الدكتور توفيق السديري الله تعالى أن يحفظ ويسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين, وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين ، وبلادنا المباركة وجنودنا البواسل.

// انتهى //

14:29ت م

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الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحكم.وقال الدكتور توفيق السديري بهذه المناسبة: تأتي الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ورعاه ــ التي جسدت كل معاني اللحمة والترابط والتكاتف بين القيادة الرشيدة والشعب الوفي وقد تحقق ما وعد به قائد مسيرتنا - رعاه الله - من تعزيز لمكانة المملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً، ومن تطوير لمختلف قطاعات الدولة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، وعلى الرغم من الظروف المعاصرة التي تمر بالمنطقة استطاعت المملكة بفضل من الله ثم بفضل الجهود المباركة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ بتنفيذ برامج رؤية المملكة 2030بكل اقتدار، والنجاح في تنويع الموارد الاقتصادية ومصادر الدخل، لتبقى مملكتنا العزيزة شامخة في مصاف الدول الكبرى.وأضاف السديري: إن ما نشاهده من تطور مستمر تواصلت معه مسيرة الإنجازات والإصلاح والبناء في المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية في بلادنا المباركة مدعاة للفخر، وكان آخر تلك التطورات إطلاق القمرين "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب" إلى الفضاء بنجاح ، بعد تطويرهما محلياً في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بأيدي أبناء المملكة العربية السعودية الذين وجدوا دعماً وتحفيزاً وتشجيعاً لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ.وأكد أن ما شهدناه في المحافل الدولية من مواقف سياسية مشرفة وثابته لمملكتنا الغالية من خلال تبنيها ودعمها لقضايا الأمتين العربية والإسلامية وعلى رأسها قضية العرب والمسلمين الأولى "قضية فلسطين"، بالإضافة للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للحرب على الإرهاب ومحاربة التنظيمات والأحزاب المتطرفة، يأتي ذلك تأكيداً لسعي المملكة الدائم لبيان حقيقة سماحة الدين الإسلامي وترسيخ قيم السلام والتعايش والمساهمة في استقرار العالم عبر "مركز الملك سلمان للسلام العالمي".وفي ختام تصريحه ، سأل الدكتور توفيق السديري الله تعالى أن يحفظ ويسدد خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويجعله ذخراً للإسلام والمسلمين, وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين ، وبلادنا المباركة وجنودنا البواسل.// انتهى //14:29ت م0151

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