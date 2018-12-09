السعودية | بدء وصول قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء وصول قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

فقد وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.

بعد ذلك صافح نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية .

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات، غادر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان ، معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله ، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور علي بن مسعود السنيدي ، ومعالي وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي ، وصاحب السمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.

كما وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري الوزير المرافق، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سعود بن فهد السويلم.

بعد ذلك صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية .

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو نائب رئيس دولة الإمارات، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي ، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش ، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

ووصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وكان في استقبال جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

بعد ذلك صافح جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية .

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك مملكة البحرين.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك البحرين، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ومعالي وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي.

كما وصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وكان في استقبال سموه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد.

بعد ذلك صافح سمو أمير دولة الكويت مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير دولة الكويت.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير دولة الكويت، معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف ، ومعالي وكيل الديوان الأميري مدير مكتب أمير دولة الكويت السيد أحمد فهد الفهد ، ومعالي الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية، ومعالي نائب وزير الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله.