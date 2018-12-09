شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى ملتقى حصاد جامعة الإمام عبد الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, تقيم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بعد غدٍ الثلاثاء، الملتقى السنوي الرابع لحصاد الجامعة للمجتمع وإعلان المشاريع الفائزة في جائزة سمو أمير المنطقة الشرقية (لسنابل الخير) في دورتها الثالثة لعام 1438هـ/1439هـ، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ومديري جامعات وكليات المنطقة الشرقية ومنسوبي الجامعة، وذلك في مقر قاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة الجامعية في الدمام.

وأوضح مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن رعاية سمو الأمير سعود بن نايف للملتقى هو فخراً للجامعة ومنسوبيها وهو امتداد لما حظيت وتحظى به الجامعة من دعم وثقة سموه بمسيرة الجامعة الأكاديمية والمجتمعية، مبيناً أن الجامعة ومن خلال عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة تعمل جاهدة على الإسهام في رفع مستوى العمل المجتمعي في المنطقة الشرقية من خلال إبراز ما يقدمه منسوبي الجامعة من عمل دؤوب ومتواصل لخدمة المجتمع في جميع التخصصات والمجالات تحت مظلة المسؤولية المجتمعية.

من جانبه أبان عميد عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة المكلف الدكتور يوسف الراشد، أن من أهداف هذا الملتقى هو الإسهام في تعزيز الصورة الذهنية فيما يتعلق بخدمة المجتمع وتعزيز الاستثمار المجتمعي عن طريق تقوية أواصر التواصل والتفاعل بين الجامعة ومختلف الجهات بالمجتمع بما يؤكد دور الجامعة في التنمية المستدامة وتسليط الضوء على ابرز الأنشطة والمشاريع والخدمات المجتمعية المقامة سنويا في الجامعة في مجال خدمة المجتمع والتأكيد على قيم الجامعة القائمة على مبدأ الشفافية والمسؤولية المجتمعية وتوجهها نحو العمل المؤسسي المستدام وأخيرا شحذ الهمم نحو مزيد من العطاءات و الإنجازات المجتمعية السنوية لمنسوبي الجامعة مما يجسد حس المسؤولية تجاه المجتمع .

وأضاف الدكتور الراشد أن الملتقى الذي يعقد سنويًّا تحت شعار (يدًا بيد نحو حصاد مستدام) سيتم من خلاله الإعلان عن حصاد الجامعة للمجتمع وتسليط الضوء على الأنشطة والبرامج المجتمعية والتي تم رصدها في بنك المسؤولية المجتمعية بالجامعة، بالإضافة إلى الإعلان عن أصحاب الأرقام القياسية لعدد ساعات المسؤولية المجتمعية على مستوى الجهات والأفراد داخل الجامعة، وإبراز المشاريع التنموية المستدامة التي تسعى للريادة والإبداع وتتويج هذه المشاريع إزاء تميزها من خلال الإعلان عن المشاريع الفائزة بجائزة سمو أمير المنطقة الشرقية لسنابل الحصاد.