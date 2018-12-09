شكرا لقرائتكم خبر عن «لـمّوا عصاكم» قصيدة لأمير مكة في ذكرى البيعة والان نبدء بالتفاصيل

الأمير خالد الفيصل الأمير خالد الفيصل

" لـمّوا عصاكم " عنوان قصيدة نظمها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - : " لـمّوا عصاكم " لـمّـــــوا عصـــــــــــــــــــاكم ســـــــــدّد الله خْطاكم كَـــثْروا عْــــــــــــداكم يــــوم ربـــــــي عَـــطاكـــــــــــــــم أمــــن وســــــــــــلام وديــــــــــن ودنيــــــــــا وهيـــــــــبه وكلٍ يـــــدوّر - لو هـــــــو يكــــذب - رْضـــــاكم أَثْبَـــــــــتّوا إن الدّيـــــــن علـــــــــــم وحضـــــــــــــــاره وجْهـــــــــــادكم تشـــييد مجــــــــــــــــدٍ دَعـــــــــــــاكم وحقّقْــــــتوا اللي غيـــــــــــــركم ما تَهَــــــــــقْووه واصبَحْتــــــــــــــــوا نجـــــــــــومٍ تزيِّن سِمــــــــاكم ونافستوا العالـــم وعاصرتوا الوقـــت وجدّدتوا امــــجاد السّلَف في حْماكـــــم يقـــــودكـــــــــم سلمــــــان راعــــــي الطويــــــله قدامكـــــــم يســـــــــــــعى ويثْـــــــــــــــــني وراكـــــــــم الله عطاكـــــــــــم نعمـــــــــــــةٍ .. إحمـــــــــدوها ولـمّـــــوا عصـــــــــاكم ســــدّد الله خْطاكم.



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