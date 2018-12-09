شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 178 طبيباً في برنامج زمالة البورد السعودي والان نبدء بالتفاصيل

يرعى وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غداً حفل تخريج 178 طبيباً وطبيبة لبرنامجي زمالة البورد السعودي والتخصص الدقيق إضافة إلى 9 خريجين من برامج الصيدلة تلقوا تدريبهم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث, وذلك في قاعة الأميرة هيا بجامعة الفيصل بالرياض.

وأوضح معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أن هذه الدفعة تعد الأعلى في تاريخ برامج الدراسات الطبية العليا في المستشفى ,مثمناً رعاية وزير الصحة لهذا الحفل وتكريم الخريجين, منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في المملكة من القيادة الكريمة على مختلف الصعد وفي مقدمتها تأهيل وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة.

وأكد الدكتور الفياض أن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تضع التدريب الطبي في مقدمة أولوياتها الإستراتيجية إيماناً منها بأهمية تأهيل الكوادر الطبية التخصصية على مستوى عال من الكفاءة وإسهاماً منها في التنمية البشرية في المجال الطبي.

من جهته أوضح نائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور سعود الشنيفي أن الخريجين يمثلون كافة القطاعات الصحية في المملكة إضافة إلى أطباء مبتعثين من بعض دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والإسلامية, ما يعكس السمعة العالية لمخرجات التدريب الطبي في المستشفى التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

وأشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يمتلك 26 برنامجاً تدريبياً للزمالة و 70 برنامجاً تدريبياً للتخصص الدقيق يتلقى من خلالها الأطباء المتدربين أحدث الأساليب التدريبية وأكثرها تطوراً في بيئة طبية متنوعة الخبرات الأمر الذي ينعكس على جودة وكفاءة المخرجات البشرية المتميزة في المجال الطبي.