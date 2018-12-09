شكرا لقرائتكم لقطات من استقبال الملك سلمان لـ ملك البحرين للمشاركة في قمة مجلس التعاون 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل إلى الرياض قبل قليل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وكان في استقبال جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك البحرين، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ومعالي وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي.

وسوف تناقش قمة مجلس التعاون الخليجي 2018 اليوم العديد من الملفات على رأسها ملف التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وفق للمبادرة التي أطلقها الملك عبدالله عام 2015.

وتبحث القمة الخليجية بالرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، كذلك عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

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