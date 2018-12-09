شكرا لقرائتكم قمة مجلس التعاون الخليجي 2018 تنجح رغم ظروف المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رغم الظروف التي تمر بها المنطقة إلا أن انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي 2018 في الرياض اليوم يثبت للعالم أن منظومة التعاون أثبتت قوتها في أحلك الظروف.

وتطلع الأنظار حول العالم إلى قمة مجلس التعاون الخليجي 2018 التي ستعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض اليوم، والتي تعزز مسيرة مجلس التعاون و مكتسباته.

وسوف تناقش قمة مجلس التعاون الخليجي 2018 اليوم العديد من الملفات على رأسها ملف التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وفق للمبادرة التي أطلقها الملك عبدالله عام 2015.

وتبحث القمة الخليجية بالرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، كذلك عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأوا التوافد إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

ووصل قبيل قليل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وكان في استقبال جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق ، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

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