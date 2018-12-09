شكرا لقرائتكم أمير الرياض: عام بعد عام تتوالى المنجزات وتتعاظم الطموحات في ظل قائد محنك وسياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: عام بعد عام تتوالى المنجزات وتتعاظم الطموحات فتكبر الهمم ونعانق بفضل الله القمم في ظل قائد محنك وسياسي خبير وربان ماهر يقود هذه البلاد بحكمة واقتدار فاحتفل الوطن والمواطن بكل افتخار.

وأَضاف سمو الأمير فيصل بن بندر : حزم وعزم، عدل وبذل، بناء ونماء، رخاء واستقرار، حمل – رعاه الله – هم الوطن فكسب الجولة، وحمل هم متابعات الخليج 365 فأمر برؤية طموحة، عاداً سمو هذه الذكرى العزيزة علينا جميعا بالفرصة العظيمة لتجديد الولاء والبيعة، وتأكيد التلاحم بين الشعب والقيادة في ملحمة وطنية أذهلت الأعداء وأغبطت الأشقاء والأصدقاء.

وفي الختام سأل سموه الله تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة.

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض: عام بعد عام تتوالى المنجزات وتتعاظم الطموحات في ظل قائد محنك وسياسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .