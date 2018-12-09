شكرا لقرائتكم لقطات من استقبال الملك سلمان للشيخ محمد بن راشد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وكان الشيخ محمد بن راشد قد وصل اليوم إلى الرياض لحضور اجتماعات القمة الخليجية الـ39 التي تستضيفها الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز. فيديو صادم.. رجل يعتدي على بائعة ملابس



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