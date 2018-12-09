شكرا لقرائتكم #القمة_الخليجية_ الـ39.. البث المباشر لبدء وصول قادة دول مجلس التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تقدم لكم صحيفة “متابعات الخليج 365“، البث المباشر لبدء وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لحضور القمة الخليجية الـ39 التي تحتضنها الرياض اليوم الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبحث جلسات القمة، عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

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