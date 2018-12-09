شكرا لقرائتكم لقطات من استقبال الملك سلمان لنائب رئيس الوزراء العماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية. فيديو صادم.. رجل يعتدي على بائعة ملابس



أمطار على هذه المناطق بداية من الثلاثاء



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