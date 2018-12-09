شكرا لقرائتكم صور.. #الرياض تتزين بأعلام الأشقاء في #دول_مجلس_التعاون_الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تزينت العاصمة الرياض بأعلام الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتضن الرياض اليوم الخليجية الـ39 .

وتبحث الجلسات عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

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