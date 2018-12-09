شكرا لقرائتكم تعرف على موعد إعلان أسماء المرشحين على الوظائف الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف المستشار الإعلامي، حمد المنيف، نقلًا عن مصادر في وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن إعلان أسماء المرشحين الأولية من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية سيكون خلال هذا الأسبوع.

وأوضح المنيف عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير “تويتر” قائلًا: ” استفسارات عدة وصلتني من متابعي الكرام بشأن إعلان أسماء المرشحين الأولية من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية.. وحسب مصادر الإخوة الكرام في وزارة الصحة فإن إعلان الأسماء خلال هذا الأسبوع بإذن الله تعالى”.

وكانت وزارة الصحة بالتعاون مع الخدمة المدنية، قد أعلنت عن توفر ٢١٧١ وظيفة صحية شاغرة للسعوديين فقط؛ حيث كان التقديم عليها عبر بوابة جدارة من خلال الرابط التالي: (هنا).

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