شكرا لقرائتكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ13.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - لم يتبق سوى ساعات قليلة على إيداع الدفعة الثالثة عشرة من برنامج حساب متابعات الخليج 365 في حسابات المستفيدين.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم غد الاثنين والذي يوافق 10 ديسمبر بمشيئة الله.

وبحسب النظام المتبع في حساب متابعات الخليج 365، يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، يوم العاشر من الشهر الميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة، والتي سيتم صرف الدعم فيها للمستحقين في العاشر من ديسمبر الجاري.

وفي ذات الوقت لا يزال أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في دورة الدفعة الرابعة عشرة فرصة حتى تاريخ إيداع دفعة سبتمبر، حيث يمكنهم التسجيل في الموقع من خلال إدخال المستندات المطلوبة واتباع خطوات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 عبر هذا الرابط (هنا).

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

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