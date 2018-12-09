شكرا لقرائتكم صور.. #خيركم تكرم الطفل البار بوالده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كرمت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة الطالب فهد بن عبدالرزاق عطية – 8 سنوات – الذي قدّم أروع صور البر بوالده ومشاركته فرحة إتمام حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم، وذلك ضمن البرنامج التواصلي الثاني الذي أقامته الجمعية بمدارس الأقصى – القسم الابتدائي.

وأفاد مدير العلاقات العامة والشراكات الأستاذ عبدالله بن أحمد الغامدي أن الطالب الخلوق فهد يستحق هذا التكريم كونه يمثل حافظ القرآن، والذي من الواجب أن يكون قرآناً يمشي على الأرض وقدوة لغيره، وهذا الابن يلقى المحبة والمودة والاحترام من معلميه وزملائه بحلقات تحفيظ جامع الحمودي.

وذكر الغامدي أن “خيركم” من خلال حلقاتها تغرس في طلابها أخلاق ومبادئ ديننا الحنيف والذي يحث على الوسطية والاعتدال، فخلق نبينا عليه الصلاة والسلام هو القرآن كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأبناء الحلقات كما شهدت الدراسات مؤخراً متميزون في تحصيلهم العلمي على مستوى المدارس والجامعات، ويشهد القاصي والداني بحسن أخلاقهم.

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