شكرا لقرائتكم التعليم تحدد موعد فتح الخدمات الإلكترونية لمرشحي السنة 13 للابتعاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت وكالة البعثات بوزارة التعليم، فتح الخدمات الإلكترونية أمام مرشحي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للسنة الثالثة عشرة الأحد المقبل، وذلك بعد أن اكتمل حضور المرشحين لجميع أيام ملتقى المبتعثين الذي اختتم فعالياته الجمعة بمدينة الرياض.

وأكّدت الوكالة فتح الخدمات الإلكترونية للمرشحين الموجودين في دول الابتعاث، أو مَن سبق لهم الابتعاث بعد أن تم إعفاؤهم من حضور أيام وفعاليات الملتقى, مشيرةً إلى أنها ستتيح في وقت لاحق الفرصة للتسجيل أمام باقي المرشحين والمرشحات لمَن لم يتمكن من التسجيل وحضور ملتقى الرياض بعد تحديد موعد إطلاق ملتقى المبتعثين في جدة والدمام.

ودعا برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، المرشحين والمرشحات، إلى متابعة طلباتهم عبر بوابة سفير التقديم ksp.moe.gov.sa للاستفادة من الخدمات الإلكترونية كافة التي من ضمنها إصدار قرار الابتعاث، والضمان المالي، وطلب تذكرة السفر، وخطاب السفارة، إضافة إلى عديد من الخدمات الأخرى كالاستفسارات، وتحديث بيانات المرافقين وغيرها.

يُشار إلى أن إدارة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، نظّمت الأسبوع الماضي ولمدة 6 أيام متتالية، ملتقى المبتعثين في مدينة الرياض بحضور نحو 3000 مرشح ومرشحة، للتعريف بإجراءات الابتعاث، والتعامل مع الأنظمة والقوانين الدولية، وبدور الملحقيات، والسفارات وحدود مسؤوليتها تجاه المبتعثين والمبتعثات، إضافة إلى تقديم كل ما له علاقة بسلامة المبتعث ومرافقيه وتهيئتهم النفسية والاجتماعية.

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