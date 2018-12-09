شكرا لقرائتكم رابط وشروط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة التعليم أنها قامت بتحديث نظام فارس الذي يوفر الخدمة الذاتية عن طريق الإنترنت ، كما يتيح لجميع الموظفين لقيام بكافة الخدمات التي قد يحتاج إليها الموظف ، ما يتيح مراجعة جميع البيانات الشخصية والأساسية الخاصة به وكذلك الاطلاع علي السجل الوظيفي ، ويمتاز الموقع بسهولة الاستخدام عكس ما قبل التحديث.

وقد أكدت وزارة التعليم علي أن النقل يستهدف جميع شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم – التعليم العام – ممن تنطبق عليهم الضوابط علي شغل الوظائف التعليمية علي المستوي الخامس للبنات والبنين ممن يشغل المرتبة السادسة فأعلي وفق الشروط التالية:

* التقديم بمؤهل البكالوريوس، بكالوريوس تربوي أو غير تربوي ودبلوم تربوي.

* ضرورة اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس).

* أن يكون لائقاً طبيًّا.

* ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا أمنية أو فكرية أو سلوكية أو قضايا الشرف والأمانة.

خطوات التحويل من الكادر الإداري للتعليمي

الدخول للكادر الإداري الموجود في نظام فارس .

ثم الدخول إلي الخدمة الذاتية للتوظيف.

ثم القيام باختيار أيقونة طلب التحويل إلى الكادر التعليمي.

ثم نقم بالنقر على زر “إضافة”، لأن خلالها يوثق النظام تسجيل وتقديم طلب جديد.

بعدها ستظهر قائمة فيها عدد من البيانات المطلوب الإقرار بصحتها، بعدها نقم باختيار موافق أو لا بعدها نضغط على “التالي”.

نقوم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة من خلال ” إضافة مرفق ” .

بعدها سيظهر الطلب في الشاشة الرئيسية لنظام فارس.

يمكن معرفة حالة طلب المتقدم من خلال تلك الشاشة.

ولكل من يريد الدخول إلي نظام فارس ، فقد بات من السهل الدخول إلي البوابة الإلكترونية لنظام فارس.

يذكر أن الوزارة قد نوهت علي أن عمليات تقديم الطلبات سيكون من خلال نظام فارس والدخول مباشرة علي الرابط الجديد الذي أعلنته الوزارة، رابط الدخول إلي موقع فارس من (هنا).

وفي حالة وجود أي ملاحظات أو استفسارات أو مشاكل قد تواجهك، فيمكنك التواصل مع مسؤولي الدعم الخاصين بإداراتك لمساعدتك

أو الاتصال على نظام تواصل من خلال الرقم 19996

أو بالدخول على موقع تواصل و تسجيل مشكلتك من خلال الرابط (هنا).

رابط الاستعلام عن النتائج عبر هذا الرابط (هنا).

المستندات المطلوبة للتحويل من الكادر الإداري للتعليمي عبر نظام فارس الخدمة الذاتية

أصل شهادة المؤهل الدراسي مرفق معها صورة منها موثقة.

صورة من الهوية الوطنية مع أصل الهوية.

أصل الدبلوم التربوي وصورة منه إذا كان الطالب للتغير غير تربوي.

صورة من اختبار القياس الخاص بالموظف.

ملء نموذج الإقرار والتعهد.

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