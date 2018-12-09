شكرا لقرائتكم للمشاركة ب القمة الخليجية.. الملك سلمان يستقبل نائب رئيس الوزراء العماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل إلى الرياض قبل قليل، نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد لحضور القمة الخليجية التاسعة والثلاثين التي تحتضنها الرياض اليوم.

وكان في استقبال آل سعيد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم الأحد أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين في العاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبحث الجلسات عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

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