شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس وفد الإمارات إلى القمة الخليجية التي تحتضنها الرياض اليوم.

وتنطلق اليوم الأحد أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين في العاصمة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبحث الجلسات عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

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