شكرا لقرائتكم #تعليم_الرياض يصدر اللائحة المنظمة للاختبارات الفصلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اللائحة المنظمة للاختبارات والتقويم المستمر لجميع المدارس الحكومية والأهلية، وذلك مع قرب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1439/1440هـ.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام ستبدأ يوم الأحد 9 / 4 / 1440هـ عند الساعة 7.30 صباحاً للمدارس النهارية، والساعة 3.30 عصراً للمدارس الليلية، فيما حددت الاستراحة بين الفترتين بـ(30دقيقة)، مؤكداً أهمية التقيّد بالتعليمات والقواعد والضوابط المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها.

وفي هذا الإطار دعا مدير إدارة الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان قادة المدارس إلى الاطلاع على جميع الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر، وعلى اعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية لجميع مواد المرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية وإعداد أسئلة الاختبارات وفق ما ورد فيها، مشيراً إلى أنه يمكن الحصول على نسخ من الأدلة من خلال عبر بوابة تعليم الرياض على الرابط http://cutt.us/d9d8E.

وحث الركبان جميع المدارس الابتدائية على الانتهاء من تقييم الطلاب وإدخال نتائج التقييم في مهارات الفترة الأولى والثانية للفصل الأول، والعمل على مراجعتها للتأكد من المهارات غير المرصودة أو غير المتقنة لتتولى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة استكمال البرامج العلاجية لغير المجتازين.

وأكد الركبان على إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الأول وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي قبل يوم الخميس 6 / 4 / 1440هـ، مشدداً على الـتأكد من اعتماد تقييم الفصل الأول لجميع الصفوف في نظام “نور” لتمكين أولياء الأمور والطلاب من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة ذلك من قبل لجان التدقيق والمتابعة بالمكاتب، لافتاً إلى أن آخر موعد لإغلاق درجات الفصل الأول ويتم فيه تسليم التقارير للطلاب والطالبات والاستعلام عن النتائج 19 / 4 / 1440هـ.

وشدد الركبان على عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب دخل الاختبار مهما كانت الأسباب، كما لا يتم تقديم الاختبار مهما كانت الأسباب إلا بخطاب من إدارة الاختبارات والقبول، لافتاً إلى أن تطبيق الاختبارات البديلة التي تجرى في الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي الثاني للغائبين بأعذار مقبولة هي من صلاحيات قادة المدارس ولا تحتاج للرجوع إلى إدارة الاختبارات والقبول.

وأكد ضرورة حصر مدارس النظام الفصلي الثانوية للطلاب المكملين وتجهيز الكشوف والجداول الخاصة بالدور الثاني وتسليم الطلاب إشعاراتهم وتبلغيهم بمواد الاختبار قبل الإجازة، مشيراً إلى أن اختبارات الدور الثاني للنظام الفصلي تبدأ مع بداية الفصل الثاني لمدة أسبوعين وتشمل الطلاب المكملين في الفصل الأول والطلبة المتعثرين من الأعوام السابقة في المستوى الأول والثالث والخامس.

وفيما يتعلق بلائحة الاختبارات أكدت مديرة الاختبارات والقبول للبنات هدى الدوسري على عدد من الضوابط والأنظمة منها إعداد جدول الاختبارات ومدتها الزمنية وفق معايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات وألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد، وأكثر من مادة واحدة لطلاب التربية الخاصة مراعاة لظروفهم.

ولفتت الدوسري إلى مدة اختبار طلاب صفوف المرحلة المتوسط (المواد التحريرية) والمرحلة الثانوية (نظام المقررات) تكون وفقاً لعدد المواد على ألا تقل عن خمسة أيام، وتكون مدة اختبار طلاب النظام الفصلي بالمرحلة الثانوية (المواد التحريرية) وفقاً لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام.

وأشارت إلى منع إدخال أجهزة الاتصالات والجوال لقاعة الاختبار ومنع استخدام الآلة الحاسبة في الاختبار باستثناء مادة الرياضيات لصفوف المرحلة الثانوية والصف الثالث متوسط مع التقيد بالإجراءات المتخذة في حالات الغش وفق القواعد التنفيذية بلائحة الطالب الجديدة.

وشددت على عدم حرمان أي طالب من دخول الاختبارات إلا بقرار من مدير عام التعليم حيث يتم التعامل مع الطالب المنقطع عن الدراسة لأداء الاختبارات وفق ما ورد في دليل نظم وإجراءات الاختبارات، فيما يعامل طلاب نظام المقررات في حال الحرمان والرسوب وفق ما ورد في دليل التعليم الثانوي لنظام المقررات.

وأبانت الدوسري أنه وفقاً للائحة والدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام فإن رصد نتائج التقويم والدرجات في نظام “نورط تقع ضمن مسؤوليات المعلم، فيما يحق لقائد المدرسة تكليف مسؤول عن إدخال الدرجات خطياً لجميع المواد وطباعة كشف الدرجات ومراجعتها مع توقيع المعلم على صحة الرصد.

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