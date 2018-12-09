شاهد.. فيديو تاريخي لسعود الفيصل يعلن فيه قيام مجلس التعاون قبل 37 عاماً

محمد بن مسعود - الدمام - قال فيه: دولنا ترغب في تعميق وتطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجالات

نشرت وزارة الخارجية، الأحد، لقطات مصورة استعادت فيها اللحظة التاريخية التي شهدت إعلان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل نحو 37 عاماً.

ويأتي نُشر الفيديو بالتزامن مع بدء القمة الـ39 لمجلس التعاون في العاصمة الرياض، وسط توقعات أن تركز النقاشات على تعزيز التكامل الخليجي والقضايا الأمنية والاقتصادية.

ويُظهر الفيديو، الذي نشرته الوزارة على حسابها في "تويتر"، مقتطفات من لقاء وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وعمان البحرين وقطر، في الرياض عام 1981.

وفي ختام الفيديو، يعلن وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل، قيام مجلس التعاون، انطلاقاً من الروابط الخاصة التي تربط بين دول الخليج العربي.

وقال الفيصل في الفيديو: "إدراكاً من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت؛ لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، نابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري.

وتابع: رغبة من هذه الدول في تعميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها، في مختلف المجالات، بما يعود على شعوبها بالخير والنمو والاستقرار، لقد اجتمع في الرياض في المملكة العربية السعودية، يوم 29/ 3/ 1401، الموافق 4/ 2/ 1981، وزراء خارجية هذه الدول.

وأضاف: استأنفوا التشاور بينهم، بهدف وضع التنظيم العملي والهيكل النظامي لبلورة وتطوير التعاون والتنسيق المنشودين بين دولنا، وقد اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية المذكورة، وتكوين أمانة عامة لهذا الهدف، وعقد اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية، وصولاً إلى الغايات المرجوة لهذه الدول وشعوبها في جميع المجالات".