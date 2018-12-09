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محمد بن مسعود - الدمام - قال: التئام القمة في الرياض يعكس حرص القادة على استمرار اللحمة أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مجلس التعاون الخليجي تجربة فريدة تلبي طموحات الشعوب، وقال عبر حسابه في "تويتر": مجلس التعاون الخليجي تجربة تضامن فريدة، يحرص قادة دول الخليج على تطويرها والوصول بها إلى صيغة قوية في وجه التحديات. التئام القمة اليوم في الرياض، يعكس حرص القادة على استمرار اللحمة، والتأكيد على أن دول الخليج ماضية في الهدف الأكبر تلبيةً لطموحات الشعوب.

وزير الإعلام: مجلس التعاون تجربة فريدة تلبي طموحات الشعوب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09 أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مجلس التعاون الخليجي تجربة فريدة تلبي طموحات الشعوب، وقال عبر حسابه في "تويتر": مجلس التعاون الخليجي تجربة تضامن فريدة، يحرص قادة دول الخليج على تطويرها والوصول بها إلى صيغة قوية في وجه التحديات. التئام القمة اليوم في الرياض، يعكس حرص القادة على استمرار اللحمة، والتأكيد على أن دول الخليج ماضية في الهدف الأكبر تلبيةً لطموحات الشعوب. 09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440 01:57 PM قال: التئام القمة في الرياض يعكس حرص القادة على استمرار اللحمة قال: التئام القمة في الرياض يعكس حرص القادة على استمرار اللحمة أكد وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مجلس التعاون الخليجي تجربة فريدة تلبي طموحات الشعوب، وقال عبر حسابه في "تويتر": مجلس التعاون الخليجي تجربة تضامن فريدة، يحرص قادة دول الخليج على تطويرها والوصول بها إلى صيغة قوية في وجه التحديات. التئام القمة اليوم في الرياض، يعكس حرص القادة على استمرار اللحمة، والتأكيد على أن دول الخليج ماضية في الهدف الأكبر تلبيةً لطموحات الشعوب.

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المصدر : الخليج 365