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محمد بن مسعود - الدمام - ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة 39 لمجلس التعاون الخليجي وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي؛ إلى الرياض اليوم؛ ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر يصل إلى الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-09 وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي؛ إلى الرياض اليوم؛ ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. 09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440 01:52 PM ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة 39 لمجلس التعاون الخليجي ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة 39 لمجلس التعاون الخليجي وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي؛ إلى الرياض اليوم؛ ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر يصل إلى الرياض ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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