جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة تشيع شهيد الواجب الجندي "عسيري"

محمد بن مسعود - الدمام - استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

أدى جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي علي بن هادي عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة، ورئيس مركز بحر أبو سكينة حمود بن ظافر الحقباني، المصلين بالجامع الكبير بالمركز، الذي نقل عقب الصلاة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتعازي وزير الداخلية وتعازي سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لذوي الشهيد؛ سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبّر ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة؛ مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعاً عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته؛ مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره؛ داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يشمله بعفوه وغفرانه.