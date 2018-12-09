قصة أول سعودية تحقق بطولة "كارتينغ" داخل المملكة.. تحديات وحلمها تصنيع سيارة!

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت اهتمامها بالمركبات في عمر 13 عاماً وتطور الأمر بتخصصها في الهندسة الميكانيكية

تمكنت الشابة والمهندسة السعودية أمجاد العمري، من أن تحول عشقها للسيارات إلى مهارة واحتراف؛ فبعد اختيارها لتخصص الهندسة الميكانيكية في جامعة الفيصل بالرياض، مارست سباق السيارت؛ لتكون أول سعودية تحصل على بطولة سباق كارتينغ للنساء في المملكة العربية السعودية.

وعن كيفية اختيارها لهذا النوع من الرياضة، تقول "العمري" لـ"الخليج 365": "أعشق السيارات منذ صغري، وقررت أن أدرس تخصصاً له صلة بالسيارات؛ فاخترت الهندسة الميكانيكية، كما أصبحت عضواً في فريق بيسا لسباقات الكارتنج، ورئيسة قسم قيادة المرأة في شبكة "المربع نت" المختصة بالسيارات، وأعمل حالياً مع زملائي في الجامعة على تصنيع سيارة سباق تعمل بالطاقة الشمسية".

وتتابع: "الهندسة الميكانيكية عالم كبير تتفرع لعدة تخصصات؛ منها هندسة السيارات، ولطالماً حلمت بدراسة تخصص أستمتع به وبالعمل في مجاله مستقبلاً؛ لذلك لم أتردد في دراسته؛ خاصة وأن جامعة الفيصل هي الجامعة الوحيدة في السعودية التي أعطت فرصة دراسة تخصصات الهندسة للفتيات، بالإضافة إلى أن هذا التخصص سيساعدني في تحقيق حلمي بقيادة سيارة صنعتها بنفسي".

وتضيف: "بدأ اهتمامي بالسيارات منذ أن كان عمري 13 عاماً؛ إذ كنت أجيد قيادة السيارة وقتها، وتطور الأمر فيما بعد إلى أن دخلت في تخصص الهندسة الميكانيكية وتعرفت على السيارات عن قرب وعن مكوناتها الداخلية وطريقة تصنيعها، وكنت أقضي وقت فراغي؛ إما في قراءة آخر أخبار السيارات والفورميلا، أو في الذهاب إلى حلبة الكارتينج وتحدي أصدقائي فيها، إلى أن تحول الكارتينج إلى شغف حقيقي وأصبحت أذهب إلى الحلبة كثيراً من أجل تحقيق رقم أفضل من رقمي السابق".

وحول بداياتها وتدريبها تقول: "كانت بدايتي في حلبة فن إكستريم بالرياض، تلقيت التدريب والدعم المعنوي من القائمين على الحلبة الكابتن رائد الرفاعي والكابتن بندر، اللذيْن ساهما كثيراً في دخولي لهذه الرياضة، ومن خلال دخولي فريق بيسا لسباقات الكارتنج بعد ما اختارني الكابتن وائل الرفاعي وأهداني فرصة رائعة بالمشاركة في سباقات الكارتنج العالمية في حلبة البحرين الدولية، ويوماً بعد يوم صقلت مهاراتي في السباقات ولله الحمد".

وعن المشاركات التي خاضتها؛ تُبَيّن "العمري": "شاركت في عدة بطولات للكارتنج: بطولة التحمل SWS في حلبة البحرين الدولية، وبطولة السبرنت SWS في حلبة البحرين أيضاً، وأول بطولة كارتنج للسيدات برعاية بترومين في حلبة إن تن سو بجدة، وأول بطولة سبرنت SWS للسيدات في حلبة فن إكستريم بالرياض، ومشاركتي الأخيرة في بطولة كسر حاجز الزمن السعودية بحلبة الريم والتي كسبت لقب البطولة فيها على فئة السيدات، بالإضافة لتحقيقي أول بطولة كارتنج للسيدات في جدة، والتي أدخلتني التاريخ بكوني أول فتاة سعودية تحقق بطولات داخل أراضي المملكة".

وعن شعورها، تقول: "شعور عظيم بكوني أول من حقق مثل هذه الإنجازات الفريدة من نوعها، وأعتبر بطولاتي إهداء لنساء الوطن، وأتمنى أن أكون شمعة تضيء طريق فتيات وطني، ورسالتي للمجتمع: أن رياضة السيارات وجميع أنواع الرياضات ليست حصراً على فئة معينة؛ بل كل من لديه الرغبة والإصرار يستطيع التميز فيها، ورسالتي للمرأة: يجب عليك خوض التحديات لتحقيق أهدافك؛ فلا يوجد متعة للحياة بدون تحدٍّ وتنافس".

وختمت حديثها بالتحدي بين دراستها والتدريبات؛ حيث قالت: "هذا أكبر تحدٍّ واجهته؛ حيث إن التوفيق بين الدراسة والتدريبات مرهق جداً، وكلفني الكثير؛ لكن بما أن لديّ الرغبة والإصرار؛ ضغطتُ على نفسي حتى أستطيع الوصول إلى هذا المستوى بدون التأثير على مستواي الدراسي".