السحيمي: ذكريات البيعة غالية على قلوبنا والإصلاحات شملت جميع الأصعدة

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم

عبّر مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، عن فخره واعتزازه بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمقاليد الحكم؛ التي تعيد الذاكرة لسنوات مضت، تحقق من خلالها قفزة في كل المجالات وبطريقة ريادية فريدة أسهمت في تعزيز النمو.

وقال السحيمي: إن ما تَحقق للوطن من نهضة وتطور وإصلاح في شتى المجالات وفي فترة وجيزة من توليه يحفظه الله مسؤولية البلاد؛ يدعو للفخر، ويؤكد أننا نسير في المسار الصحيح نحو المزيد من الرخاء والنماء والمستقبل الواعد والغد الأفضل بعون الله وتوفيقه.

وأشار إلى أن أبرز وأهم الرؤى والتوجهات الناجحة في العهد الزاهر، إطلاق رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية المتنوعة التي وضعت خارطة طريق الدولة في تحقيق الإصلاح والتصحيح، والتي بدأ أثرها القريب يظهر عبر برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية عدة، طبقت خلال الفترة الماضية، لمسها وعاشها الجميع داخلياً وخارجياً، ولما للجانب الصحي من دور مهم؛ فقد حَظِيَ بضخ كبير من الميزانية سنوياً؛ مما أسهم في تطورها بشكل مضاعف على مختلف المستويات الوقائية منها والعلاجية، إضافة إلى افتتاح وتنشيط المراكز المتخصصة؛ ناهيك عن الطفرة الإيجابية في الكوادر السعودية، وهو دليل واضح وجلي على اهتمام حكومتنا الرشيدة بحياة المواطنين وتوفير سبل راحتهم.

وقال: نتشرف في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية؛ أن نكون أحد تلك الروافد لمنظومة الصحة في بلادنا الغالية التي تحظى باهتمام ومتابعة ودعم كبيرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الذي يحرص من خلال توجيهاته الحثيثة على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لمختلف منسوبي قطاعات الوزارة ورئاسة أمن الدولة وأسرهم؛ العسكرية منها والمدنية؛ وهو ما أسهم بشكل كبير في توفير جودة صحية نوعية، ونطمح لمزيد من التميز في المستقبل القريب من خلال تطبيق مقومات النجاح العالمي والمحلي في مجال الصحة وتقديم العلاج بإذن الله تعالى. وهذا التقدم الملموس ظهر في مؤشرات دولية.

وأضاف أن ذكرى البيعة تدفعنا إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين، واستراتيجية الحزم والعزم، في الإصلاح والتطوير والتجديد، وإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس عصرية، والدفاع عن مصالح الأمة العربية والإسلامية في مختلف المجالات، وفي المحافل كافة.

وأعرب عن بالغ الاعتزاز والامتنان لخادم الحرمين؛ نظير ما قدمه من إنجازات ومبادرات، سيخلدها التاريخ، محلياً، وعربياً، ودولياً.

وجدد السحيمي باسمه وباسم كافة منسوبي الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ مؤكداً أننا سنظل على العهد صادقين ومؤيدين، وعلى الإخلاص والوفاء والعمل الجاد قائمين؛ سائلاً الله لهما العون والتوفيق في مواصلة مسيرة الخير والعطاء وكل ما من شأنه رفعة البلاد وتحقيق أمنها واستقرارها.