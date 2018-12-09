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انت الان تتابع القبض على أكثر من 1700 متظاهر خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أن قوات الأمن الفرنسية ألقت القبض على 1723 شخصاً في أنحاء البلاد خلال احتجاجات متظاهري السترات الصفراء.
وقالت الوزارة في بيان لها "إن 125 ألف شخص شاركوا في المظاهرات في أنحاء فرنسا، من بينهم نحو 10 آلاف في باريس فقط".
وكانت الشرطة الفرنسية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، وفي باريس، أضرم مثيرو الشغب النار في السيارات وحاولوا إزالة الحواجز.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن عدد المصابين بلغ 264 شخصاً، بينهم 39 من أفراد القوات الأمنية.
القبض على أكثر من 1700 متظاهر خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-09
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أن قوات الأمن الفرنسية ألقت القبض على 1723 شخصاً في أنحاء البلاد خلال احتجاجات متظاهري السترات الصفراء.
وقالت الوزارة في بيان لها "إن 125 ألف شخص شاركوا في المظاهرات في أنحاء فرنسا، من بينهم نحو 10 آلاف في باريس فقط".
وكانت الشرطة الفرنسية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، وفي باريس، أضرم مثيرو الشغب النار في السيارات وحاولوا إزالة الحواجز.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن عدد المصابين بلغ 264 شخصاً، بينهم 39 من أفراد القوات الأمنية.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
01:36 PM
الشرطة الفرنسية استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضدّ المتظاهرين
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أن قوات الأمن الفرنسية ألقت القبض على 1723 شخصاً في أنحاء البلاد خلال احتجاجات متظاهري السترات الصفراء.
وقالت الوزارة في بيان لها "إن 125 ألف شخص شاركوا في المظاهرات في أنحاء فرنسا، من بينهم نحو 10 آلاف في باريس فقط".
وكانت الشرطة الفرنسية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين، وفي باريس، أضرم مثيرو الشغب النار في السيارات وحاولوا إزالة الحواجز.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن عدد المصابين بلغ 264 شخصاً، بينهم 39 من أفراد القوات الأمنية.
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المصدر : الخليج 365
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