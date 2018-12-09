- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع اليابان.. جدل بسبب قانون يسمح بإدخال العمالة الوافدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أقرت اليابان قانوناً يعكس تغيراً كبيراً في سياستها، ويسمح بدخول مزيد من الأيدي العاملة الأجنبية (الوافدين)؛ لتخفيف نقص في العمالة؛ برغم انتقادات أشارت إلى تسرع شديد في صياغة القانون، وتهديده بتعريض العمال للاستغلال.
وحسب موقع "CNBC" بالعربية؛ سيصبح القانون، الذي وافق عليه المجلس الأعلى بالبرلمان بعد محاولات للتأجيل من قِبَل أحزاب المعارضة، سارياً بدءاً من أبريل.
ويقضي القانون بإنشاء فئتين جديدتين لتأشيرات الدخول من أجل جذب عمال في قطاعات تعاني أزمة عمالة.
يُذكر أنه يوجد في اليابان نحو 1.28 مليون عامل أجنبي، وهو أكثر من مثليْ عددهم قبل عشر سنوات، ويشكلون نحو 2% من قوة العمل.
اليابان.. جدل بسبب قانون يسمح بإدخال العمالة الوافدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-09
أقرت اليابان قانوناً يعكس تغيراً كبيراً في سياستها، ويسمح بدخول مزيد من الأيدي العاملة الأجنبية (الوافدين)؛ لتخفيف نقص في العمالة؛ برغم انتقادات أشارت إلى تسرع شديد في صياغة القانون، وتهديده بتعريض العمال للاستغلال.
وحسب موقع "CNBC" بالعربية؛ سيصبح القانون، الذي وافق عليه المجلس الأعلى بالبرلمان بعد محاولات للتأجيل من قِبَل أحزاب المعارضة، سارياً بدءاً من أبريل.
ويقضي القانون بإنشاء فئتين جديدتين لتأشيرات الدخول من أجل جذب عمال في قطاعات تعاني أزمة عمالة.
يُذكر أنه يوجد في اليابان نحو 1.28 مليون عامل أجنبي، وهو أكثر من مثليْ عددهم قبل عشر سنوات، ويشكلون نحو 2% من قوة العمل.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
12:48 PM
الأجانب يشكلون 2% من قوة العمل
أقرت اليابان قانوناً يعكس تغيراً كبيراً في سياستها، ويسمح بدخول مزيد من الأيدي العاملة الأجنبية (الوافدين)؛ لتخفيف نقص في العمالة؛ برغم انتقادات أشارت إلى تسرع شديد في صياغة القانون، وتهديده بتعريض العمال للاستغلال.
وحسب موقع "CNBC" بالعربية؛ سيصبح القانون، الذي وافق عليه المجلس الأعلى بالبرلمان بعد محاولات للتأجيل من قِبَل أحزاب المعارضة، سارياً بدءاً من أبريل.
ويقضي القانون بإنشاء فئتين جديدتين لتأشيرات الدخول من أجل جذب عمال في قطاعات تعاني أزمة عمالة.
يُذكر أنه يوجد في اليابان نحو 1.28 مليون عامل أجنبي، وهو أكثر من مثليْ عددهم قبل عشر سنوات، ويشكلون نحو 2% من قوة العمل.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، اليابان.. جدل بسبب قانون يسمح بإدخال العمالة الوافدة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. جدل بسبب قانون يسمح بإدخال العمالة الوافدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .