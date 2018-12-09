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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم أبياتاً تفيض بالولاء وقال: لن نفي وطننا حقه ولكن عرفاناً بحق القيادة ضرب شعب المملكة العربية السعودية، مثالاً رائعاً في وحدته والتفافه حول قيادته ومعايشة لحظة المسؤولية في الظروف الحالية واحتفائه بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين. ومن ذلك أصحاب الكلمة والشعر؛ حيث فاضت القريحة الشعرية للشاعر سلطان بن صالح الحسين؛ بأبيات تملؤها الولاء والنصرة والفداء للدين والوطن والقيادة. ويقول "الحسين": "لن نفي وطننا حقه، ولكنها مشاركة في ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين وعرفاناً بحق الوطن والقيادة" حيث جاءت الأبيات على النحو التالي:

قريحة "الحسين" تفيض شعراً في ذكرى البيعة: أنت الشعور الأعظم أحمد البراهيم الخليج 365 2018-12-09 ضرب شعب المملكة العربية السعودية، مثالاً رائعاً في وحدته والتفافه حول قيادته ومعايشة لحظة المسؤولية في الظروف الحالية واحتفائه بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين. ومن ذلك أصحاب الكلمة والشعر؛ حيث فاضت القريحة الشعرية للشاعر سلطان بن صالح الحسين؛ بأبيات تملؤها الولاء والنصرة والفداء للدين والوطن والقيادة. ويقول "الحسين": "لن نفي وطننا حقه، ولكنها مشاركة في ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين وعرفاناً بحق الوطن والقيادة" حيث جاءت الأبيات على النحو التالي: 09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440 12:38 PM قدّم أبياتاً تفيض بالولاء وقال: لن نفي وطننا حقه ولكن عرفاناً بحق القيادة قدّم أبياتاً تفيض بالولاء وقال: لن نفي وطننا حقه ولكن عرفاناً بحق القيادة ضرب شعب المملكة العربية السعودية، مثالاً رائعاً في وحدته والتفافه حول قيادته ومعايشة لحظة المسؤولية في الظروف الحالية واحتفائه بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين. ومن ذلك أصحاب الكلمة والشعر؛ حيث فاضت القريحة الشعرية للشاعر سلطان بن صالح الحسين؛ بأبيات تملؤها الولاء والنصرة والفداء للدين والوطن والقيادة. ويقول "الحسين": "لن نفي وطننا حقه، ولكنها مشاركة في ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين وعرفاناً بحق الوطن والقيادة" حيث جاءت الأبيات على النحو التالي:

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المصدر : الخليج 365