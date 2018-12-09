الان تتابع ماذا قال ملوك المملكة في القمم الخليجية السابقة؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

ووصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

“الخليج 365” تنشر مقتطفات من كلمات الملوك السابقين للمملكة، في القمم الخليجية السابقة، بدءا من 1981 ميلادية، وحتى عام 2015.

الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله (1401 هـ – 1981 م)

إن هدفنا من تكوين هذا المجلس، خير أمتنا وخدمة عقيدتنا الإسلامية وهي عقيدة بها كل الخير للبشرية وبها العدل وأي تفسير خارج هذا الإطار هو تفسير خاطئ، الغاية منه التشويش وهو موضوع لم يعد يؤثر فينا، وقررنا بمشيئة الله مع إخواننا في الخليج أن نترجم الرغبات إلى نظم نسير عليها لصالح منطقتنا وحماية خيراتها وتوحيد كلمتنا.

الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله (1420 هـ – 1999 م)

إن منطقتنا الخليجية قد أنعم الله عليها بخيرات كثيرة وخصها بالموقع الاستراتيجي كانت ولا تزال محط الأنظار من كل مكان، وما لم نتمكن من تحقيق قوة عربية موحدة فأقل ما يجب أن نحققه تحقيق وحدة عسكرية شاملة لمنطقتنا الخليجية لكيلا يبقى أمن دولنا وشعوبنا رهن الأهواء والمصالح الدولية وهذا وضع لا نرضاه لدولنا وشعوبنا

الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله 2009م

إن دولنا تمتلك ثقافة وحضارة دينية إنسانية عميقة وتتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، ولذلك فهي قادرة على تحقيق قفزات كبيرة في مجال التطور والنمو وعليها أن تتماشى مع تطورات المصر حتى لا تكون خارج الركب العالمي لحركة التطور

الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله 2015م

يأتي لقاؤنا اليوم وسط ظروف صعبة وتحديات بالغة الدقة تمر بها منطقتنا تستوجب منا مضاعفة الجهود للمحافظة على مكتسبات شعوبنا ودولنا، ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من أطماع خارجية ترتكز في سعيها لتوسيع نفوذها وبسط هيمنتها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وزرع الفتن الطائفية، وتهيئة البيئة الخصبة للتطرف والإرهاب