الان تتابع شاهد.. وصول قادة دول مجلس التعاون لحضور “القمة الخليجية” بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

بدأ قادة دول الخليج المشاركين في أعمال قمة مجلس التعاون الـ39، التي تنطلق اليوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، في التوافد إلى المملكة.

وأطلقت وزارة الإعلام بثًا مباشرًا لمراسم وصول الوفود، للمشاركة في القمة، والتي تأتي تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتستمر ليوم واحد فقط، بمشاركة الدول الخليجية الست.

لمشاهدة البث: