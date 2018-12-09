الان تتابع خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس الوزراء العماني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد، رئيس وفد سلطنة عمان المشارك في القمة الخليجية التي تعقد في الرياض.
وبدأت وفود الدول الخليجية في التوافد على العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية، ووصل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، الذي كان في استقباله خادم الحرمين الشريفين.
شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس الوزراء العماني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .