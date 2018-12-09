الان تتابع خادم الحرمين يستقبل نائب رئيس الوزراء العماني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد، رئيس وفد سلطنة عمان المشارك في القمة الخليجية التي تعقد في الرياض.

وبدأت وفود الدول الخليجية في التوافد على العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية، ووصل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، الذي كان في استقباله خادم الحرمين الشريفين.