شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بن سعود: في ذكرى البيعة الرابعة للملك سلمان تتسابق الإنجازات وتتعاظم المنجزات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهــالــي منطقـــة الباحـــة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه مقاليد الحكم، مؤكداً أن هذه الذكرى مناسبة غالية وعزيزة على الجميع وتجسّد أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لقائد المسيرة وباني نهضتها سلمـــان العزم والحزم.

ونوه في كلمة بهذه المناسبة، بما حققته البلاد في عهده بحزمه وعزمه، وما خطته من خطوات كبيرة نحو الرقي والتقدم والازدهار والتطور والأمن والاستقرار، حيث ارتسمت على وجوه كل المواطنين والمواطنات في مملكتنا الغالية الفرحة والابتهاج مقرونةً بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة وطول العمر.

وقال «إن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين، تحل ونحن نعيش في واحة من الأمن ورغد من العيش، فتتسابق الإنجازات وتتعاظم المنجزات فتكبر الآمال، وتزيد الطموحات عندما نسابق الزمن بعقيدة راسخة، وقيادة حكيمة، ورؤية تؤسس لغدٍ زاهر مشرق لينعم أبناء هذا الوطن بالراحة والرفاهية، وكما ردد الملك سلمان في عدد من المناسبات أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول».

وأشار أمير منطقة الباحة إلى حرص ودعم خادم الحرمين الشريفين للمضي قٌدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 هذه الرؤية التي يقود مسيرتها ولي العهد، لتشكّل نقلة نوعية للمملكة في المجالات كافة قوامها ثوابت هذه البلاد، وغاية أهدافها الشباب السعودي الذين بهم وبسواعدهم الفتية نستشرف مستقبلاً سعودياً واعداً تكون فيه المملكة العربية السعودية في مقدمة شعوب ودول العالم الأول، مؤكداً أن التنمية في وتيرة متصاعدة رغم ما يعانيه العالم من تقلبات اقتصادية، منوهاً بقوة اقتصاد بلادنا واستمراره نحو العمل في مختلف برامج التنمية الشاملة.

وأضاف أمير الباحة: «إن الملك سلمان عني بخدمة الحرمين الشريفين وحرِص على راحة الزوار من الحجاج والمعتمرين، فسخر لهم الإمكانات ومختلف التسهيلات لتحقيق هذه الرسالة الإسلامية العظيمة بالمستوى الذي يليق بشرفها وسمو غايتها وجليل قدرها».

وبين الأمير حسام بن سعود، أن الإنجازات الكبيرة للمملكة ودورها القيادي في الجانب الخارجي يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على أن المملكة ماضية في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والعمل على معالجة الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وستظل مواقف المملكة شاهدة على مدار الزمن ومحفوظة في ذاكرة التاريخ، إضافة إلى موقفها الحازم في محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره والتصدي له لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وسأل في ختام كلمته الله عز وجل، أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.