شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن زايد: مواقف الملك سلمان تحقق استقرار المنطقة وأمنها محلياً وعربياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي) هنأ الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم. هنأ الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم. ونوه بما تحقق في المملكة من تقدم وازهادر في ظل القيادة الحكيمة، مثمناً مواقف خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين المحلي والعربي من أجل تحقيق استقرار المنطقة وأمنها. وأكد متانة وعراقة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.



شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن زايد: مواقف الملك سلمان تحقق استقرار المنطقة وأمنها محلياً وعربياً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .