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أزالت الأمانة بمحافظة الطائف -ممثلة في بلدية شمال- سوق الأغنام الواقع في حي مثملة، والذي يخدم الحوية وضواحيها؛ فيما تم نقل السوق إلى موقعه الجديد في مركز السيل الصغير، والذي تم تنظيمه وتجهيزه من قِبَل الأمانة ليكون سوقاً نموذجياً به كل الاحتياجات.
وقد بدأت اللجنة التي تترأسها البلدية -بمساندة أمنية- مهام إزالة السوق بكامله، كما أزالت المسالخ غير النظامية، وبعض الأحواش غير النظامية، وخلال ساعات قليلة تم الانتهاء من أعمال الإزالة، منهيةً بذلك معاناة الأهالي السكان الذي اقتربوا في سكنهم من موقع السوق، وبات يشكل إزعاجاً لهم؛ حيث تقدموا بعدة طلبات سابقة من أجل تنفيذ الإزالة.
يشار إلى أنه قد تابع أعمال الإزالة، أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وأشرف عليها رئيس بلدية شمال الطائف الفرعية المهندس، عبدالعزيز بن عبدالله الغامدي.
بمساندة أمنية.. إزالة سوق أغنام شمال الطائف ونقله إلى السيل الصغير "صور"فهد العتيبي الخليج 365 2018-12-09
أزالت الأمانة بمحافظة الطائف -ممثلة في بلدية شمال- سوق الأغنام الواقع في حي مثملة، والذي يخدم الحوية وضواحيها؛ فيما تم نقل السوق إلى موقعه الجديد في مركز السيل الصغير، والذي تم تنظيمه وتجهيزه من قِبَل الأمانة ليكون سوقاً نموذجياً به كل الاحتياجات.
وقد بدأت اللجنة التي تترأسها البلدية -بمساندة أمنية- مهام إزالة السوق بكامله، كما أزالت المسالخ غير النظامية، وبعض الأحواش غير النظامية، وخلال ساعات قليلة تم الانتهاء من أعمال الإزالة، منهيةً بذلك معاناة الأهالي السكان الذي اقتربوا في سكنهم من موقع السوق، وبات يشكل إزعاجاً لهم؛ حيث تقدموا بعدة طلبات سابقة من أجل تنفيذ الإزالة.
يشار إلى أنه قد تابع أعمال الإزالة، أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وأشرف عليها رئيس بلدية شمال الطائف الفرعية المهندس، عبدالعزيز بن عبدالله الغامدي.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
12:23 PM
لجنة تكوّنت بالأمانة أزالت معها مسالخ وأحواشاً غير نظامية منهيةً معاناة الأهالي
أزالت الأمانة بمحافظة الطائف -ممثلة في بلدية شمال- سوق الأغنام الواقع في حي مثملة، والذي يخدم الحوية وضواحيها؛ فيما تم نقل السوق إلى موقعه الجديد في مركز السيل الصغير، والذي تم تنظيمه وتجهيزه من قِبَل الأمانة ليكون سوقاً نموذجياً به كل الاحتياجات.
وقد بدأت اللجنة التي تترأسها البلدية -بمساندة أمنية- مهام إزالة السوق بكامله، كما أزالت المسالخ غير النظامية، وبعض الأحواش غير النظامية، وخلال ساعات قليلة تم الانتهاء من أعمال الإزالة، منهيةً بذلك معاناة الأهالي السكان الذي اقتربوا في سكنهم من موقع السوق، وبات يشكل إزعاجاً لهم؛ حيث تقدموا بعدة طلبات سابقة من أجل تنفيذ الإزالة.
يشار إلى أنه قد تابع أعمال الإزالة، أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، وأشرف عليها رئيس بلدية شمال الطائف الفرعية المهندس، عبدالعزيز بن عبدالله الغامدي.
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المصدر : الخليج 365
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