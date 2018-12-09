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انت الان تتابع أول مرور لهما .. رصد القمرين "سعودي سات 5" فوق سماء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، رصد القمريْن الصناعييْن السعودييْن "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب"، بحمد الله، مع أول مرور لهما فوق سماء المملكة العربية السعودية داخل مدارهما المنخفض حول الأرض، اللذين تمّ إطلاقهما على متن الصاروخ الصيني Long March 2D، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت المدينة، في بيان أصدرته اليوم، أنه تم الاتصال مع القمرين من مركز القيادة والتحكم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيراً إلى أن المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 أ" كان في الساعة 10:25 من صباح يوم الجمعة بتوقيت السعودية، فيما كان المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 ب" في الساعة 10:26 من صباح ذات اليوم، وتم الاتصال بهما بنجاح.
وأكّدت المدينة في بيانها أنه من خلال البيانات الأولية يتضح أن القمرين بدآ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخطط لهما، وأن شحن البطاريات في المستوى المطلوب -ولله الحمد-.
أول مرور لهما .. رصد القمرين "سعودي سات 5" فوق سماء المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-09
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، رصد القمريْن الصناعييْن السعودييْن "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب"، بحمد الله، مع أول مرور لهما فوق سماء المملكة العربية السعودية داخل مدارهما المنخفض حول الأرض، اللذين تمّ إطلاقهما على متن الصاروخ الصيني Long March 2D، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت المدينة، في بيان أصدرته اليوم، أنه تم الاتصال مع القمرين من مركز القيادة والتحكم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيراً إلى أن المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 أ" كان في الساعة 10:25 من صباح يوم الجمعة بتوقيت السعودية، فيما كان المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 ب" في الساعة 10:26 من صباح ذات اليوم، وتم الاتصال بهما بنجاح.
وأكّدت المدينة في بيانها أنه من خلال البيانات الأولية يتضح أن القمرين بدآ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخطط لهما، وأن شحن البطاريات في المستوى المطلوب -ولله الحمد-.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
11:18 AM
تم الاتصال مع القمرين من مركز القيادة والتحكم في مدينة العلوم والتقنية
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، رصد القمريْن الصناعييْن السعودييْن "سعودي سات 5 أ" و"سعودي سات 5 ب"، بحمد الله، مع أول مرور لهما فوق سماء المملكة العربية السعودية داخل مدارهما المنخفض حول الأرض، اللذين تمّ إطلاقهما على متن الصاروخ الصيني Long March 2D، من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت المدينة، في بيان أصدرته اليوم، أنه تم الاتصال مع القمرين من مركز القيادة والتحكم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيراً إلى أن المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 أ" كان في الساعة 10:25 من صباح يوم الجمعة بتوقيت السعودية، فيما كان المرور الأول للقمر "سعودي سات 5 ب" في الساعة 10:26 من صباح ذات اليوم، وتم الاتصال بهما بنجاح.
وأكّدت المدينة في بيانها أنه من خلال البيانات الأولية يتضح أن القمرين بدآ في مرحلة الاستقرار والدخول في طريقة التحكم المخطط لهما، وأن شحن البطاريات في المستوى المطلوب -ولله الحمد-.
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المصدر : الخليج 365
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