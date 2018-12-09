ذكرى البيعة / الملحق الثقافي بسفارة المملكة في تونس: المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين نهضة علمية كبيرة ومتسارعة

تونس 02 ربيع الاخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

رفع الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس الدكتور محمد بن مضحي التوم، باسمه ونيابة عن منسوبي الملحقية والطلاب المبتعثين أسمى آيات التهاني والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للبيعة، مبينًا ما تضطلع به المملكة في هذا العهد الميمون من دور قيادي بين الأمم وما تحقق لها من انجازات كبيرة ونوعية في مسيرة التنمية والتطوير والإصلاح.

ونوه في تصريح لوكالة الأنباء

// انتهى //

12:04ت م

0065



تونس 02 ربيع الاخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسرفع الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس الدكتور محمد بن مضحي التوم، باسمه ونيابة عن منسوبي الملحقية والطلاب المبتعثين أسمى آيات التهاني والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للبيعة، مبينًا ما تضطلع به المملكة في هذا العهد الميمون من دور قيادي بين الأمم وما تحقق لها من انجازات كبيرة ونوعية في مسيرة التنمية والتطوير والإصلاح.ونوه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" بما تشهده المملكة من نهضة علمية كبيرة ومتسارعة، وما يحظي به قطاع التعليم من اهتمام ودعم غير محدود، وذلك ايمانًا بأهمية التعليم الذي يشكل محورًا أساسيًا لرؤية المملكة 2030 وما يمثله من دور في تعزيز مكانتها وإشعاعها بين الأمم المتقدمة، وهو ما يؤكده تحسن ترتيب المملكة في مختلف المؤشرات المتعلقة بالتعليم وما يؤكده الدعم المتواصل لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة.// انتهى //12:04ت م0065

شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى البيعة / الملحق الثقافي بسفارة المملكة في تونس: المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين نهضة علمية كبيرة ومتسارعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .