ذكرى البيعة / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة



تونس 02 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، واصفًا هذه المناسبة بأنها فرصة لتجديد الولاء والحب والانتماء لقائد كرّس حياته لخدمة دينه ووطنه وشعب هذه البلاد الطيبة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء

وأبرز سفير خادم الحرمين الشريفين، ما تحقق للوطن في عهد الملك المفدى من قرارات ومواقف حكيمة مكنت المملكة من الثبات في مواجهة وتجاوز التحديات، والمحافظة على دورها الفاعل والمؤثر بين دول العالم، إلى جانب دعم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن، والمحافظة بقوة على استقرار وأمن البلاد ورفعة الإسلام والمسلمين.

ونوه السفير العلي بمواقف خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمها سياسيًا وماديًا ومعنويًا بالسعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على أرضه.

// انتهى //

12:00ت م

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تونس 02 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد، واصفًا هذه المناسبة بأنها فرصة لتجديد الولاء والحب والانتماء لقائد كرّس حياته لخدمة دينه ووطنه وشعب هذه البلاد الطيبة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" : إن هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع تستوجب منا جميعًا شكر الخالق عز وجل على ما أنعم به علينا من نعمة الأمن والاستقرار والرخاء بفضل الله ثم بالسياسة الحكيمة والنهج الصحيح لقيادتنا التي عملت كل ما في وسعها لتحقيق خير وأمن ورفاهية المواطن".وأبرز سفير خادم الحرمين الشريفين، ما تحقق للوطن في عهد الملك المفدى من قرارات ومواقف حكيمة مكنت المملكة من الثبات في مواجهة وتجاوز التحديات، والمحافظة على دورها الفاعل والمؤثر بين دول العالم، إلى جانب دعم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن، والمحافظة بقوة على استقرار وأمن البلاد ورفعة الإسلام والمسلمين.ونوه السفير العلي بمواقف خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمها سياسيًا وماديًا ومعنويًا بالسعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على أرضه.// انتهى //12:00ت م0064

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