السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية

الجزائر 02 ربيع الثاني 1440 هـ الموافق09 ديسمبر 2018 م واس
ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على الاجتماع المرتقب لأحزاب التحالف الرئاسي الحاكم لمناقشة اقتراح بتأجيل الانتخابات الرئاسية، وسط انتقادات المعارضة لهذه الخطوة.
وأشارت الصحف إلى اجتماع تحضيري لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي بتونس تحسبا لعقد قمة لقادته لاحقا، مبرزة في الإطار ذاته، تفاؤل الدبلوماسي الاخضر الابراهيمي بإمكانية عودة الدفء للعلاقات بين الجزائر والمغرب.
وتطرقت إلى إعلان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في تظاهرات محتجو "السترات الصفراء" في العاصمة باريس ومدن أخرى أمس، وتسجيل إصابة 118 شخصا على الأقل من المحتجين و17 شرطيا.
وتناقلت صحف الأحد، إصرار وفد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على إفشال محادثات السلام المنعقدة بالعاصمة السويدية ستوكهولم، مشيرة إلى عدم جدية المليشيات في التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة.
وفي متفرقات دولية أخرى، أشارت صحف الجزائر، إلى تفاؤل الحكومة التونسية بشأن ميزانية عام 2019 في تحقيق التنمية الاقتصادية واستحداث فرص شغل جديدة، ومقتل 32 إرهابيا على يد القوات التركية خلال الاسبوع الماضي.
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