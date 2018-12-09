ذكرى البيعة / أمير منطقة نجران: ما حققه خادم الحرمين الشريفين تجاه وطنه وأمته منبع فخر لكل مواطن



نجران 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم .

وقال سموه في هذه المناسبة : " إن ذكرى البيعة شعور لا يتجدد بل هو ملازم في وجدان كل مواطن في هذا الوطن المعطاء " .

وأضاف قائلاً :" إن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ملكًا للملكة العربية

وأكد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن ما حققه خادم الحرمين الشريفين من منجزات ومكتسبات هي منبع فخر واعتزاز لكل مواطن، ولكل مسلم وعربي صادق.

ونوه سموه بجهود الملك المفدى في خدمة الإٍسلام والمسلمين وتجلى ذلك في عنايته الفائقة بخدمة وعمارة الحرمين الشريفين، ومواقفه الثابتة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، في حفظ الدين الحنيف وخدمته، وصون العروبة، إضافة إلى دوره العالمي عبر جهوده الإنسانية، ونشره للخير والسلام والمحبة.

ودعا سمو أمير منطقة نجران، المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويؤيده بنصره، ويمد في عمره، ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يشد عضده بسمو ولي عهده الأمين .

// انتهى //

11:48ت م

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نجران 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة وباسمه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم .وقال سموه في هذه المناسبة : " إن ذكرى البيعة شعور لا يتجدد بل هو ملازم في وجدان كل مواطن في هذا الوطن المعطاء " .وأضاف قائلاً :" إن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ملكًا للملكة العربية السعودية ، تختزل ما يحمله الشعب من انتماء لوطنه وولاء للقيادة ولا أدل على ذلك وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، للمواطن بـ"العظيم"، وقوة همته بـ"جبل طويق".وأكد سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن ما حققه خادم الحرمين الشريفين من منجزات ومكتسبات هي منبع فخر واعتزاز لكل مواطن، ولكل مسلم وعربي صادق.ونوه سموه بجهود الملك المفدى في خدمة الإٍسلام والمسلمين وتجلى ذلك في عنايته الفائقة بخدمة وعمارة الحرمين الشريفين، ومواقفه الثابتة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، في حفظ الدين الحنيف وخدمته، وصون العروبة، إضافة إلى دوره العالمي عبر جهوده الإنسانية، ونشره للخير والسلام والمحبة.ودعا سمو أمير منطقة نجران، المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويؤيده بنصره، ويمد في عمره، ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يشد عضده بسمو ولي عهده الأمين .// انتهى //11:48ت م0061

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