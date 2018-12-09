السعودية اليوم / أمانة جدة تعزز قيم النزاهة ضمن فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد

جدة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستنظم أمانة محافظة جدة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد "نزاهة", ورش عمل توعوية داخل الأمانة وخارجها بالتزامن مع فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد, وذلك في إطار سعي الأمانة لزيادة الوعي بمخاطر الفساد وتعزيز قيم النزاهة وتقوية الوازع الديني والانتماء الوطني.وتتضمن فعاليات الأمانة التي تنفذها طيلة الأسبوع الحالي, إقامة ندوة توعوية تنظمها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ممثلة في إدارة التوعية ومكافحة الفساد, تهدف إلى تعريف منسوبي الأمانة بجوانب وأشكال وأسباب الفساد، وكيفية تجنبه ومحاربته في بيئة العمل، إلى جانب تعزيز قيم المسؤولية والمراقبة الذاتية، كما تستعرض الندوة جهود المملكة واستراتيجيتها الوطنية في مكافحة الفساد.وشرعت الأمانة في بث مجموعة من الرسائل التوعوية الإلكترونية عبر بوابة الموظفين وموقع الأمانة الإلكتروني وحسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي, تحوي عبارات وأقوال وتوجيهات تثقيفية، كما فعّلت الأمانة دورها التوعوي عبر اللوحات الدعائية في الطرق والميادين، إلى جانب وضع لوحات الرسائل الهادفة داخل مبنى الأمانة الرئيسي ومباني الإدارات الخارجية وفي والبلديات الفرعية.يذكر أن تعاون أمانة جدة مع هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" في تنظيم ورش العمل, يأتي احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد, الذي حددته الأمم المتحدة في اليوم التاسع من شهر ديسمبر من كل عام, فضلاً عن كونه ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة الصادرة من مجلس الوزراء, وتتضمن وضع برامج توعوية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.// انتهى //11:41ت م0060