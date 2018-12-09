السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية

تونس 02 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسكتبت الصحف التونسية قي سياق اهتماماتها لهذا اليوم، عن إعلان البعثة الأممية لدى ليبيا تغيير وتحويل المؤتمر الوطني الجامع إلى ملتقى وطني شامل، وذلك بعد أن تأكدت من عدم نجاح اللقاء المرتقب في الخروج بشيء يذكر والمتوافق مع خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة.وتحدثت عن اتهام الولايات المتحدة موسكو ودمشق، بالسعي إلى تقويض وقف إطلاق النار في محافظة أدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري عبر نشر فرضية حدوث هجوم كيميائي نفذته مجموعات من المعارضة.وتناولت مشاورات السلام اليمنية المنعقدة حاليا في السويد، وتأكيد وفد الحكومة الشرعية استعدادها لتنفيذ ما تم التوقيع عليه بخصوص المعتقلين، مشدداً على وجوب تسليم الحوثيين ميناء الحديدة بطريقة سلمية.وأبرزت صحف تونس، تواصل الاحتجاجات في فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي رغم تراجع الحكومة الفرنسية عن الترفيع في أسعار الوقود، مشيرة إلى تسجيل خسائر مادية جسيمة في العاصمة باريس ومدن أخرى، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات الفرنسية.ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى انتقاد وزير الخارجية الألماني هايكر ماس الدول الرافضة لميثاق الأمم المتحدة للهجرة،واستدعاء وزارة الخارجية الصينية السفير الكندي لديها للاحتجاج على اعتقال المدير المالي لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي".// انتهى //11:38ت م0058