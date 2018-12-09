السعودية اليوم / طوارئ مستشفيات "صحة الرياض" تستقبل أكثر من مليونين ونصف حالة خلال السعودية اليوم

الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسقدمت المستشفيات التابعة لـ "صحة الرياض" خدماتها لعدد 2.612.949 مراجعاً، لأقسام الطوارئ وذلك خلال العام 2018.وأوضحت "صحة الرياض" في إحصائية حديثة أن أقسام الطوارئ التابعة لها استقبلت 340.935 مراجعاً من الحالات الجراحية والإصابات خلال نفس الفترة، فيما استقبلت أقسام العيادات الخارجية خلال نفس الفترة 1.659.519 مراجعاً، كما أُجريت فيها المستشفيات التابعة لـ "صحة الرياض"، 180.94 إجراء جراحياً من قبل الطواقم الطبية العاملة في تلك المستشفيات.وأفادت أن إجمالي عدد التداخلات الجراحية بمركز جراحات اليوم الواحد بلغ "129.45".وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة"، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.// انتهى //11:35ت م0056