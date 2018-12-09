السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة نابلس

عام / القوات الإسرائيلية تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة نابلس

نابلس 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، خمسة شبان فلسطينيين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرقًا، واعتقلت شاب فلسطيني، كما داهمت مخيم عسكر الجديد شرقًا، واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

// انتهى //

11:31ت م

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نابلس 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، خمسة شبان فلسطينيين من محافظة نابلس.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرقًا، واعتقلت شاب فلسطيني، كما داهمت مخيم عسكر الجديد شرقًا، واعتقلت أربعة شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.// انتهى //11:31ت م0055

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