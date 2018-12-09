السعودية اليوم / إصابة ستة أشخاص بانفجار جنوب غرب باكستان

عام / إصابة ستة أشخاص بانفجار جنوب غرب باكستان

إسلام آباد 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

أصيب ستة أشخاص بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة منخفضة القوة في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع الليلة الماضية في اجتماع لحزب سياسي محلي، بحي جولستان جوهر بكراتشي، وأن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار .

// انتهى //

11:23ت م

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إسلام آباد 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأصيب ستة أشخاص بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة منخفضة القوة في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع الليلة الماضية في اجتماع لحزب سياسي محلي، بحي جولستان جوهر بكراتشي، وأن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار .// انتهى //11:23ت م0054

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