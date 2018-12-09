السعودية اليوم / برنامج لرعاية الأطفال الخُدج بصحة حفر الباطن

حفر الباطن 02 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأنشأت صحة حفر الباطن بمستشفي الولادة والأطفال وحدة لرعاية الأطفال الخُدج أُطلق عليها وحدة " نمو " وذلك كأحد مشاريع التحسين المقترحة من برنامج أداء لخفض نسبة بقاء الأطفال الخدج بالعناية المركزة لحديثي الولادة.وأوضحت صحة حفر الباطن أن وحدة " نمو " تهدف إلى جعل الوالدين شريك أساسي في رعاية أطفالهم الخُدج، فإلى جانب الحضانات لرعاية الأطفال، جُهزت الوحدة بمقاعد مريحة وديكورات جذابة بحيث تمنح الوالدين الأجواء المناسبة للبقاء مع أطفالهم أطول فترة ممكنة، حيث يمكن للوالدين بتلك الوحدة البقاء لمدة ٢٤ ساعة بجانب أطفالهم.وأفادت أن الأم تستطيع من خلال الوحدة تقديم الرعاية الكاملة لطفلها بعد تدريبها من قبل الفريق المعالج، حيث أن العلاقة العاطفية التي تنشأ بين الوالدين والطفل من خلال تواجدهم ورعايتهم له أطول فترة ممكنة تسهم بشكل فعال في تحسن الحالة الصحية للطفل.وقد لوحظ خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ بدء تنفيذ المشروع انخفاض ملحوظ في فترة بقاء الأطفال الخدج بالرعاية المركزة في تلك الوحدة، حيث انخفضت من ٣٨ يوماً إلى ٢٧ يوماً.// انتهى //11:04ت م0049