شكرا لقرائتكم برعاية “المواطن”.. معرض التجارة الإلكترونية ينطلق في الرياض غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - برعاية كريمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرعاية من صحيفة “متابعات الخليج 365” وبتشريف وحضور الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت – الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من معرض عالم التجارة الإلكترونية بفندق الفيصلية في الرياض خلال الفترة من الاثنين 3-5 ربيع الثاني 1440ه الموافق 10- 12 ديسمبر 2018م، والتي تهدف لدفع التحول إلى مستقبل من دون عملات ورقية بتوفير منصات الدفع الإلكتروني وتسهيل سبل الاستثمار في البرمجيات الحديثة خدمةً للتجارة الإلكترونية.

وتشهد أعمال المعرض هذا العام حضوراً محلياً وإقليمياً ودولياً بارزاً ومتحدثين من دول عديدة ومشاركات هامة من كبريات الشركات المتخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية، كما سيتميز هذا الحدث بحضور كثيف حيث يُقدر عدد الزوار للنسخة الحالية بما يتجاوز 50 ألف زائر من داخل المملكة ومن خارجها.

كما سيتم افتتاح الجلسات الحوارية في أول يوم من قبل مشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ” شريك رقمي ” للمعرض .

وتتضمن الجلسات المقامة ضمن الفعاليات عدداً من أوراق العمل المرتبطة ” المقاييس الأساسية والمبنية عليها التجارة الإلكترونية , وجلسات ومحاور عديدة مجدولة طيلة أيام المعرض في صالة عرض مخصصة لها .

ويضم المعرض أكبر وأقوى منصات العرض الإلكترونية التي تقدم حلولها واستشاراتها للقطاع العام والخاص ولقطاع المنشآت الصغيرة والكبيرة، إضافةً لما يتيحه للمتاجر المتخصصة والمرخصة من فرص لعرض خدماتها في مكان واحد وسط أجواء تنافسية، تُسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م وكافة مبادرات قطاع الاتصالات.

ويستهدف معرض عالم التجارة الإلكترونية للعام الحالي 2018م الجهات الحكومية، القطاع اللوجيستي (شركات الشحن والبريد)، مصممو التطبيقات الالكترونية، شركات الاتصالات، الشركات والمؤسسات الراغبة بعرض خدماتها ومنتجاتها الكترونياً، المتاجر الإلكترونية، شركات التقنية المتخصصة، المهتمين بالتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

وسيجعل المعرض من منصته الرقمية حلقة وصل بين الجمهور والجهات المقدمة لخدمات التسوق عبر شبكة الإنترنت، ونشر ثقافة الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية، واستعراض التجارب الناجحة لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال السعوديين المقدمين على مشاريع تطبيقات الكترونية أو مواقع شراء شبكية لعرض علاماتهم التجارية وتقديم خدماتهم ومنتجاتهم للشرائح المستهدفة.

الجدير بالذكر أن معرض التجارة الإلكترونية لهذا العام حظي برعايات ضخمة قدمتها، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شريك رقمي ومشاركة وحدة التحول الرقمي في إحدى الجلسات الحوارية ومشاركة سمارت شب “الراعي الماسي”, الجمارك السعودية “الشريك الاستراتيجي للتجارة الإلكترونية”، البريد السعودي والبنك السعودي الفرنسي”الراعيان الفضيان” ، هيئة تنمية الصادرات “الشريك الاستراتيجي للتصدير”، السعودية الإلكترونية “الشريك الأكاديمي” ، شركة سلاسة “الراعي اللوجستي” ، أبشر أعمال ” راعي مركز المعلومات الوطني” ومشاركة شركة موبايلي وبريلينت الراعي التقني وبنك الإنماء وشركة هللة راعي الدفع الالكترونية ، والعديد من الرعايات الإعلامية والداعمة للمعرض .

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