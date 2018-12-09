شكرا لقرائتكم موبايلي أعمال تطلق باقتها الجديدة بيانات كنكت بمميزات متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطلقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) باقتها الجديدة لقطاع الأعمال (موبايلي أعمال بيانات كنكت)، ذات المميزات العديدة والمتنوعة، والتي تمكن عملاء موبايلي أعمال من التمتع بخدمة إنترنت فائق السرعة عبر شرائح بيانات صممت لتلبي احتياجات أعمالهم.

وأوضح المهندس ماجد العتيبي الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين، أن موبايلي أعمال وفرت باقات بيانات كنكت، وهي باقات بيانات تتميز بخدمة إنترنت مرنة (مفوترة ومسبقة الدفع)، لضمان استمرار أعمال الشركات وقطاعات الأعمال بشكل مثالي.

وأشار العتيبي إلى أن الباقات الجديدة تتميز بالأداء العالي والاتصال الموثوق وبأسعار تنافسية، إضافة إلى قدرة المشترك على الاختيار من بين العديد من أحجام البيانات من الباقات مسبقة الدفع، مع فترة صلاحية تصل إلى 12 شهراً.

وسيتمكن عملاء موبايلي أعمال من اختيار حجم بيانات باقات بيانات كنكت المناسبة لهم من خلال الباقات المفوترة، بدءاً من 5 جيجا بايت إلى إنترنت لا محدود، إضافة إلى توفير العديد من خيارات التجديد التلقائي والخدمات المضافة لتلبي احتياجات الشركات وقطاع الأعمال. وتتميز باقات كنكت أعمال بعدم خضوعها لسياسة الاستخدام العادل، وسيتمكن المشترك من عرض وإدارة استهلاك الباقة عبر الموقع (هنا)، وتوفير إمكانية التنقّل المرن للعملاء.

وتهدف موبايلي من إطلاق الباقات الجديدة لتلبية احتياجات عملائها في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية والكبيرة، ومواكبة المتغيرات المستمرة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

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